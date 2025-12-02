2025 NPSL all-league football teams
Published 1:20 pm Tuesday, December 2, 2025
NPSL All-League Football Teams in 2025, broken down by position.
• 3A Coach of the Year: Wyatt Evenson, White River
• 3A Player of the Year: Ray Palmer (Sr.), White River
• 3A Offensive Player of the Year: Chaz Strickland (Jr.), White River
• 3A Defensive Player of the Year: Zamarie Tellez (Sr.), Federal Way
• 4A Coach of the Year: Pat Jones, Kennedy Catholic
• 4A Player of the Year: Derek Colman-Brusa (Sr.), Kennedy Catholic
• 4A Offensive Player of the Year: Lucas Whitehall-Gilkes (Sr.), Auburn
• 4A Defensive Player of the Year: Ranae Naitoko (Sr.), Mount Rainier
Quarterback
3A Co 1st Team – Antoine Williams (So.), Decatur
3A Co 1st Team – Gavin Trachte (Sr.), Enumclaw
4A 1st Team- Brady Bonnell (So.), Tahoma
4A 2nd Team- Nolan Enghusen (Jr.), Mount Rainier
Running Back 3A 1st Team – Cole Cheichi (Sr.), Enumclaw
4A 1st Team – Johnny Grose (Sr.), Tahoma
4A 1st Team – Darius Sum (Sr.), Stadium 3A
2nd Team – Luke Garza (So.), Kent-Meridian
3A 2nd Team – Devin Caoagdan (Sr.), Decatur
4A 2nd Team – Emediong Ukpe (Jr.), Auburn Riverside
4A 2nd Team – Nikko Lecksiwilai (Jr.), Kennedy Catholic
Wide Receiver
3A 1st Team – Parker Fry (Jr.), White River
3A 1st Team – Zamarie Tellez (Sr.), Federal Way
3A 1st Team – DJ Smith (Sr.), Thomas Jefferson
3A 1st Team – Scottie Dinwiddie (So.), Decatur
4A 1st Team – Trevon Mayfield (So.), Kentwood
4A 1st Team – Rylan Keane (Sr.), Mount Rainier
3A 2nd Team – Kage Kuro (Sr.), Enumclaw
3A 2nd Team – Ayuba Dukuly (Jr.), Kent-Meridian
3A 2nd Team – Jaylin Sinclair (Sr.), Federal Way
4A 2nd Team – Christian Titialii (Sr.), Auburn
4A 2nd Team – Jordan Noel (Jr.), Kennedy
Tight End
4A 1st Team – Chase Johnson (Jr.), Kentridge
4A 2nd Team – Diego Cabrera (Sr.), Stadium
Offensive Line
3A 1st Team – Nic Storem (Sr.), Enumclaw
3A 1st Team – Jake Trumbull (Jr.), Enumclaw
3A 1st Team – Bo Burbank (Jr.), White River
3A 1st Team – Kevin Ramsey (Sr.), Federal Way
3A 1st Team – Dominic Flugstad (Sr.), Todd Beamer
4A 1st Team – Lee’andrew Rubin (Sr.), Kentwood
4A 1st Team – Eli Payton (Jr.), Tahoma
4A 1st Team – Ethan Heidel (Sr.), Kentwood
4A 1st Team – JayLinn Haywood (Jr.), Kennedy
4A 1st Team – Junior Leapai (Jr.), Auburn
3A 2nd Team – Charlie Robbins (Sr.), White River
3A 2nd Team – Phillip Riley (Sr.), Auburn Mountainview
3A 2nd Team – Tucker Bartlett (Sr.), Kentlake
3A 2nd Team – Caleb Efekpokpor (Sr.), Decatur
3A 2nd Team – Dyvhinity Puaauli (Sr.), Decatur
4A 2nd Team – Doug Martin (Sr.), Mount Rainier
4A 2nd Team – Alec Wilborn (Jr.), Stadium
4A 2nd Team – Alex Prince (So.), Kennedy Catholic
4A 2nd Team – CJ Leiato (Fr.), Auburn Riverside
4A 2nd Team – Yoshi Nu’u (Fr.), Kennedy Catholic
Kicker
3A 1st Team – Brodiz John (So.), Enumclaw
3A 1st Team – Giovanni Vergara-Trujillo (Sr.), Federal Way
4A 1st Team – Reese Williamson (So.), Tahoma
Punter
3A 1st Team – Palmer Beus (Jr.), White River
4A 1st Team – Kooper Tasler (Sr.), Stadium
Defensive Lineman
3A 1st Team – Kannias Alava (So.), Enumclaw
3A 1st Team – Blake Bargelt (Sr.), White River
3A 1st Team – Eli Saleaumua (Sr.), Decatur
4A 1st Team – Leul Hailemariam (Sr.), Tahoma
4A 1st Team – Cruz Nolan (Sr.), Stadium
4A 1st Team – Lee’Andrew Rubin (Sr.), Kentwood
4A 1st Team – JayLinn Haywood (Jr.), Kennedy Catholic
3A 2nd Team – Nic Storem (Sr.), Enumclaw
3A 2nd Team – Palmer Beus (Jr.), White River
3A 2nd Team – Chester Malele-Tala (Jr.), Federal Way
3A 2nd Team – Prince Lemafa (Jr.), Thomas Jefferson
4A 2nd Team -David Martin (Sr.), Mount Rainier
4A 2nd Team – Mason Emil (Jr.), Mount Rainier
4A 2nd Team – Diego Cabrera (Sr.), Stadium
4A 2nd Team – Alex Prince (So.), Kennedy Catholic
Linebacker
3A 1st Team – Kyle Webb (Sr.), Enumclaw
3A 1st Team – Kovi Poulin (Sr.), White River
3A 1st Team – Kam Balles (Sr.), Auburn Mountainview
3A 1st Team – Michael Havili (Sr.), Decatur
4A 1st Team – Chance Savini (Jr.), Kentwood
4A 1st Team – Yassen Youssef (Jr.), Tahoma
4A 1st Team – Nikko Lecksiwilai (Jr.), Kennedy Catholic
3A 2nd Team – Kaicen Carter (So.), Federal Way
3A 2nd Team – Maurice Fuavai (Sr.), Federal Way
3A 2nd Team – Gabriel Lemelle (So.), Thomas Jefferson
4A 2nd Team – Hao-Tien Moore (Sr.), Stadium
4A 2nd Team – Kael Copeland (So.), Kennedy Catholic
4A 2nd Team – Fa’atali Foma’i-Moli-Pouesi (Jr.), Kentwood
Defensive Back
3A 1st Team – Cole Cheichi (Sr.), Enumclaw
3A 1st Team – Jaylin Sinclair (Sr.), Federal Way
3A 1st Team – DJ Smith (Jr.), Thomas Jefferson
3A 1st Team – Jasonni Prum (Sr.), Decatur
4A 1st Team – Vaelupemaua Muipa (Sr.), Kentwood
4A 1st Team – Jordan Noel (Jr.), Kennedy Catholic
4A 1st Team – Monte Conlan (Sr.), Auburn
4A 1st Team – Dante Saladino (Sr.), Kennedy Catholic
3A 2nd Team – Kannon Kuzaro (Jr.), Enumclaw
3A 2nd Team – Adonai Garza (Sr.), Kent-Meridian
3A 2nd Team – Miles Fuavai (Jr.), Federal Way
3A 2nd Team – Thierry Wah (So.), Auburn Mountainview
4A 2nd Team – Lucas Whitehall-Gilkes (Sr.), Auburn
4A 2nd Team – Luis Casillas Avila (Jr.), Mount Rainier
4A 2nd Team – Darian Williams (Jr.), Kentwood
4A 2nd Team – Jaidan Hammer (Jr.), Kennedy Catholic