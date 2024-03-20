Sports Roundup | March 11 – 15

White River Hornets softball crushed Clover Park during their March 14 game 18-0 in the Hornets’ first game of the season. Pictured is Jaidyn March, fouling a pitch straight up. Photo by Kevin Hanson

BOYS’ LACROSSE

Enumclaw 17, White River 3

March 15 at White River

Enumclaw: 6-8-1-2 – 17

White River: 0-2-0-1 – 3

Enumclaw: Kobe Kahne 4 goals, 1 assist; Colton Paulson 3 goals, 6 ground balls; Jack Popke 3 goals, 2 assists; Cole Carnino 2 goals, 2 assists; RJ Struthers 2 goals; Ryder Curtis 1 goal; Kolby Richardson 1 goal, 13 ground balls; Aidan Vorhees 1 goal.

White River: Kellen Anderson 2 goals; Kovi Poulin 1 goal.

Enumclaw record: 1-0 league, 3-0 overall.

White River record: 0-1 league and overall.

Enumclaw 15, Bellevue 9

March 14 at Enumclaw Expo Center

Enumclaw: 3-4-4-4 – 15

Bellevue: 3-1-3-2 – 9

Enumclaw: Jack Popke 5 goals, 3 ground balls; Gunnar Trachte 4 goals, 2 assists, 3 ground balls; Wyatt Neu 2 goals, 4 assists, 7 ground balls; Kobe Kahne 1 goal; Kolby Richardson 1 goal, 4 ground balls; RJ Struthers 1 goal; Aidan Voorhees 1 goal.

GIRLS’ TENNIS

Enumclaw 4, Franklin Pierce 1

March 14 at Enumclaw

No. 1 singles: Ellie Elliot (FP) def. Gabby Santana (E) 6-3, 2-6, 7-6. No. 2 singles: Chloe Decker (E) def. Evelyn Phol (FP) 6-2, 6-4.

No. 1 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Terina Laban/Jasmine Ramos (FP) 6-2, 6-4. No. 2 doubles: Jasmine Dumontet/Audrey Firnkoess (E) def. Emily Sulliven/Monse Zuinga (FP) 6-3, 6-3. No. 3 doubles: Lily VanHoof/Mille Poulin (E) def. Sofia Ramirez and Leayla Faleuiu (FP) 6-2, 6-1.

White River 3, Steilacoom 2

March 14 at White River

No. 1 singles: Cydnee Chapin (WR) def. Mackenzie Rybertoon (S) 6-0, 6-0. No. 2 singles: Alexandra Dinger (WR) def. Sarah Culp (S) 6-0, 6-0.

No. 1 doubles: Rebecca Flynn/S. Butac (S) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 6-4, 6-2. No. 2 doubles: Emma Swensrud/Amy Grasley (WR) def. Rocky Rohrer/Avery Smith (S) 6-4, 6-3. No. 3 doubles: R. Cabacumgen/Sophia Tucker (S) def. Abigail Ringel/Emery Stevenson (WR) 6-2, 7-5.

Enumclaw 5, Bethel 0

March 13 at Bethel

No. 1 singles: Jasmine Dumontet (E) def. Kayulee Allen (B) 6-2, 6-0. No. 2 singles: Gabby Santana (E) def. Amira Cooper (B) 6-2, 6-2.

No. 1 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Morgan Smitheugell/Kaylee Munoz (B) 6-2, 6-1. No. 2 doubles: Haley Dumontet/Audrey Firnkoess (E) def. Ruthie Donnaway/Anna Obrien (B) 6-3, 6-1. No. 3 doubles: Mille Poulin/Lily VanHoof (E) def. J Molyeyy/Cadence Allen (B) 6-1, 6-1.

BOYS’ SOCCER

Enumclaw 9, Foss 0

March 15 at Enumclaw Expo Center

Enumclaw goals: Brandon Almaraz (Nery Ruiz assist) 7’, Landon Breidenbach (Coltin Kanzeg Burt) 9’, Almarez (Aiden Navarro) 13’, Breidenbach (Diego Fregoso) 14’, Randy Espinosa (Breidenbach) 24’, Breidenbach (Ruiz) 34’, Espinosa (Almaraz) 36’, Raycen John 39’, Brian Silva 69 (Kanzeg Burt).

Shutout: Gavin Schneider.

Enumclaw record: 1-1 league and overall.

Franklin Pierce 2, White River 0

March 15 at Franklin Pierce

White River record: 1-1 league and overall.

Franklin Pierce 2, Enumclaw 1

March 12 at Enumclaw Expo Center

Enumclaw goal: Diego Fregoso 15’.

White River 6, Orting 0

March 12 at White River

BASEBALL

Enumclaw 3, West Seattle 1

March 16 at Enumclaw

West Seattle: 0-0-0-0-0-0-1 – 1-4-1

Enumclaw: 0-0-0-0-0-3-x – 3-4-0

Enumclaw: Karson Holt 1-3, R, RBI; Hunter Anderson 1-3, R; Landon Wall 1-3, RBI; Cooper Markham RBI.

EHS pitching: Alec Johnson 4 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 4 K; Will Scharf 1 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 K; Oliver Potts 2 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 K.

Enumclaw record: 0-0 league, 2-1 overall.

Stadium 7, White River 5

March 15 at Stadium

White River: 0-4-0-0-0-0-1 – 5-4-1

Stadium: 1-0-0-0-0-6-x – 7-3-2

White River record: 0-0 league, 1-2 overall.

Enumclaw 7, Silas 0

March 15 at Silas

Enumclaw: 0-0-4-1-1-0-1 – 7-11-2

Silas: 0-0-0-0-0-0-0 – 0-3-4

Enumclaw: Karson Holt 2-4, R, 2 RBI, 2B; Landon Wall 2-4, R, 2B; Cooper Markham 2-4, 2 R, RBI, 2B; Will Scharf 1-4, RBI; Riley Rutledge RBI; Hunter Anderson 1-3, R; Garrett Chavis 3-4.

EHS pitching: Garrett Chavis 4 IP, 1 H, 0 ER, 3 BB, 4 K; Eli Murphy 3 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 2 K.

Tumwater 5, Enumclaw 2

March 13 at Tumwater

White River 5, Rogers 1

March 12 at Heritage Rec Center

FASTPITCH

White River 10, Bethel 3

March 15 at White River

White River record: 1-0 league, 2-0 overall.

Decatur 6, Enumclaw 1

March 15 at Auburn Riverside H.S.

Enumclaw record: 0-1 league, 1-2 overall.

Pe Ell/Willapa Valley 2, Enumclaw 1

March 15 at Auburn Riverside H.S.

White River 18, Clover Park 0

March 14 at White River

Franklin Pierce 1, Enumclaw 0

March 14 at Boise Creek Sixplex