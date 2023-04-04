Sports Roundup | March 27 – April 1

Published 9:00 am Tuesday, April 4, 2023

PHOTO BY KEVIN HANSON The baseball version of the Battle of the Bridge played out over the span of two days last week (March 28 and 29) and saw the Enumclaw Hornets take victories in both SPSL 2A games. Here, Enumclaw junior Karson Holt gets a good lead off second base while White River shortstop Ty Jacobs guards the bag. The action came midway through the Wednesday contest that resulted in a five-inning, 11-1 victory for EHS.
PHOTO BY KEVIN HANSON White River High senior Ava Steffen has been a mainstay in singles action for the Hornets. Here, she returns a serve during a March 30 match against Enumclaw.

BASEBALL

Enumclaw 10, Franklin Pierce 2

March 31 at Franklin Pierce

Enumclaw: 6-1-1-0-0-0-2 – 10

Franklin Pierce: 0-1-0-0-1-0-0 – 2

Enumclaw: Garret Chavis 2-3, 3B, 2 R, RBI; Cooper Markham 2 R, 2 RBI; Karson Holt 2B, R, RBI; Landon Brauer 2B, R, 2 RBI; Jeb English 2B, R; Noah Seabrands 3B, R; Casey Megargle RBI; Hunter Anderson R; Emmit Otero 2B, RBI; Davis Molen R.

Enumclaw pitching: Holt 6 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 5 K; Will Scharf 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K.

Enumclaw record: 5-0 league, 9-1 overall.

Enumclaw 11, White River 1

March 29 at White River

Enumclaw: 0-0-3-0-8 – 11-12-0

White River: 1-0-0-0-0 – 1-2-2

Enumclaw: Karson Holt 4-4, 3 2B, 2 R, 3 RBI; Noah Seabrands 1-3, 2B, 3 R, 2 RBI; Garrett Chavis 1-3, R, RBI; Cooper Markham, 2-3, R, RBI; Hunter Anderson 1-3, R, RBI; Landon Brauer 2-2, 2B, R, 2 RBI; Emmit Otero 1-3, 2 R.

White River: Jackson Rock 1-3, R; Titan Siebert 1-3, RBI.

Winning pitcher: Chavis (E) 5 IP, 2 H, 1 ER, 4 BB, 6 K.

Enumclaw record: 4-0 league, 7-1 overall.

White River record: 2-2 league, 2-3 overall.

Enumclaw 4, White River 1

March 28 at Enumclaw

White River: 0-0-0-0-0-0-1 – 1-0-3

Enumclaw: 0-0-1-0-3-0-x – 4-8-3

Enumclaw: Garrett Chavis 2-4, R, RBI; Karson Holt R, RBI; Cooper Markham RBI; Hunter Anderson R; Emmit Otero R.

White River: Zach Long R.

Winning pitcher: Markham (E) 5.2 IP, 0 H, 0 ER, 4 BB, 11 K.

FASTPITCH

Orting 10, Enumclaw 0

March 30 at Orting

Enumclaw record: 3-2 league, 3-3 overall.

Fife 8, White River 5

March 30 at Fife

White River: 2-2-0-0-0-1-0 – 5-6-3

Fife: 1-3-0-0-1-3-x – 8-16-3

White River: Abigail Akins 3-4, HR, 2 R, 2 RBI; Kennedy Selander 1-4, 2 R; Ella Lidstrom 1-3, R; Elliotte Kajita 1-4, 2 RBI.

White River record: 3-1 league and overall.

White River 12, Steilacoom 1

March 28 at Steilacoom

White River: 3-0-0-8-1 – 12-15-0

Steilacoom: 1-0-0-0-0 – 1-8-0

White River: Kennedy Selander 1-2, 2 R, RBI; Jaidyn March 2-4, R, 3 RBI; Ella Lidstrom 1-3, RBI; Brooklynn Brazier 1-3, 2 R; Lillie Tucker 2-3, 2B, 2 R; Abigail Akins 3-4, 2B, R, 2 RBI; Ally Green 2-2, 2B, R, RBI; Ellie Friis H, RBI; Addy Stone 2-4, 2B, 2 R, RBI.

Winning pitcher: Jadyn Olson 5 IP, 8 H, 1 ER, 3 BB, 2 K.

Fife 13, Enumclaw 4

March 28 at Boise Creek Sixplex

Fife: 3-3-0-2-0-4-1 – 13-15-1

Enumclaw: 0-1-1-0-0-1-1 – 4-6-4

Enumclaw: Madison Higginbotham 2-2, 2 3B, R, RBI; Taylor Schneider 1-3, R, RBI; Tatum Sauve RBI; Alyssa Neal RBI; Bella Aubrey 1-4, R.

Winning pitcher: Madison Walls (F).

Enumclaw 22, Washington 1

March 27 at Washington

Enumclaw: 2-6-5-1-8 – 22-14-0

Washington 0-1-0-0—0 – 1-5-5

Enumclaw: Emilie Crimmins 2-3, 2B, HR, 4 R, 3 RBI; Tatum Sauve 3-5, HR, 3 R, 4 RBI; Madison Higginbotham 1-4, 3B, 3 R, 3 RBI; Bella Aubrey 2-4, R, RBI; Alyssa Neal 1-3, 2 R, RBI; Dakota Rist 2-2, 3B, 3 R, RBI; Alyssa Harris 3-4, 2B, 2 R, 4 RBI.

Enumclaw pitching: Crimmins 4.2 IP, 5H, 1 ER, 1 BB, 8 K.

BOYS LACROSSE

Enumclaw 16, White River 4

March 30 at Enumclaw Expo Center

White River: Isiaiah Trimble 3 goals, 2 ground balls; Kellen Anderson 1 goal, 3 ground balls; Parker Huhtala 7 ground balls; Ray Palmer 1 assist, 5 ground balls.

Enumclaw: details not reported.

Enumclaw record: 1-0 league, 4-1 overall.

White River record: 0-2 league, 0-3 overall.

Enumclaw 13, Puyallup 7

March 28 at Enumclaw Expo Center

Enumclaw: Gunnar Trachte 4 goals, 2 assists; Kobe Kahne 3 goals, 2 assists; Wyatt Neu 2 goals, 6 ground balls; Kole Carnino 1 goal; Wylie Craighead 1 goal; Jack Popke 1 goal, 2 assists, 3 ground balls; Aidan Vorhees 1 goal.

GIRLS TENNIS

Enumclaw 5, White River 0

March 30 at Enumclaw

No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Ava Steffen (WR) 6-2, 6-1. No. 2 singles: Kate Tinney (E) def. Jazmine Becher (WR) 6-1, 6-0.

No. 1 doubles: Ashley Dickerson/Macy Furtwangler (E) def. Alexandra Dinger/Ella Klemhow (WR) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Bella Firnkoess/Josie Schampera (E) def. Amy Grasley/Emma Swenrud (WR) 6-0, 6-2. No. 3 doubles: Millie Poulin/Jasmine Dumontet (E) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 6-1, 6-1.

Enumclaw record: 7-0 league, 8-0 overall.

White River record: 2-5 league and overall.

Enumclaw 5, Clover Park 0

March 29 at Enumclaw

No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Sania Williams (CP) 6-4, 6-2. No. 2 singles: Kate Tinney (E) def. Saige Pulsipher (CP) 6-2, 6-1.

No. 1 doubles: Macy Furtwangler/Ashley Dickerson (E) def. Estrella Sanchez/Mayumi Remedios (CP) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Shyniece Peters/Kimberly Estrada (CP) 6-0, 6-1. No. 3 doubles: Jasmine Dumontet/Mille Poulin (E) def. Addison Pulsipher/Mya McKinney (CP) 6-1, 6-1

Fife 4, White River 1

March 29 at Jupiter Tennis Center

No. 1 singles: Megan Detrixhe (F) def. Jazmine Becher (WR) 6-2, 6-4. No. 2 singles: MacKenzie Woods (F) def. Ava Steffen (WR) 6-1, 6-3.

No. 1 doubles: Kaylee Mithun/Bella Kang (F) def. Alexandra Dinger/Ella Klemkow (WR) 6-1, 6-0. No. 2 doubles: Kali Ginnis/Kayla Carasa (F) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 6-1, 6-0. No. 3 doubles: Amy Grasley/Emma Swensrud (WR) def. Layla Lenoir/Alexis Wright (F) 6-2, 6-4.

Enumclaw 4, Washington 1

March 28 at Washington

No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Zamirah Cross (W) 6-1, 6-2. No. 2 singles: Jasmine Sharp (W) def. Lily VanHoof (E) 6-3, 7-5.

No. 1 doubles: Ashley Dickerson/Macy Furtwangler (E) def. Mayel Boces/Yahari Rendon (W) 6-0, 6-1. No. 2 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Duong Nguyen/Veronica Martinez (W) 6-1, 6-0. No. 3 doubles: Mille Poulin/Jasmine Dumontet (E) def. GG Alcaran/Angelina Litzabarge (W) 6-0, 6-0.

White River 3, Clover Park 2

March 28 at Clover Park

No. 1 singles: Sania Williams (CP) def. Jazmine Becher (WR) 6-4, 6-1. No. 2 singles: Ava Steffen (WR) def. Saige Pulsipher (CP) 7-5, 6-3.

No. 1 doubles: Alexandra Dinger/Ella Klemkow (WR) def. Estrella Sanchez/Mayumi Remedios (CP) 3-6, 6-3, 7-5. No. 2 doubles: Shyniece Peters/Leslie Mendez (CP) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 3-6, 7-6, 6-2. No. 3 doubles: Amy Grasley/Emma Swensrud (WR) def. Addison Pulsipher/Erika Bailey (CP) 6-1, 6-4.

Enumclaw 3, Foss 2

March 27 at Enumclaw

No. 1 singles: Luise Diebold (F) def. Caitlin Triplett (E) 6-2, 6-1. No. 2 singles: Chiara Costellani (F) def. Kate Tinney (E) 6-3, 6-2.

No. 1 doubles: Macy Furtwangler/Ashley Dickerson (E) def. Kate Tifilau/Natalie Stacy (F) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Bella Firnkoess/Josie Schampera (E) def. Sofia Corral/Martina Popovich (F) 6-0, 6-1. No. 3 doubles: Jasmine Dumontet/Millie Poulin (E) def. Saphyre Chuntaburly/Sophia Johnson (F) 6-2, 6-2.

GIRLS TRACK & FIELD

Holdler Relays

April 1 at Zaepfel Stadium (Yakima)

White River girls 10th place

White River event winners: Emma Tomlinson, 3,200 meters (varsity race); Trista Turgeon, 100-meter hurdles (freshman race).

Mount Tahoma Track Festival

April 1 at Mount Tahoma H.S. (Tacoma)

Enumclaw girls 28th place

Fife 94, White River 56, Steilacoom 38

March 30 at Steilacoom

White River event winners: Emma Tomlinson, 800 meters and 3,200 meters; Trista Turgeon, 100-meter hurdles and 300-meter hurdles.

White River second place: Charlee Sproed, 100 meters, 200 meters and triple jump; Kelcie Melcher, 1,600 meters; Soleil Bianchi, 3,200 meters; Taylor Simon, 100-meter hurdles; 4×100 relay (Sproed, Turgeon, Paityn Kaydus, Simon); Tomlinson, high jump.

Clover Park 99, Enumclaw 48

March 29 at Harry Lang Stadium

Enumclaw event winners: Neela Lantres, 400 meters; Lillian Haas, 800 meters and 1,600 meters; Ava Sawyer, 3,200 meters; 4×400 relay (Ashli Gowin, Taiya Stafford, Elise Zimmer, Natalie DeMarco); DeMarco, javelin; Saiya Flaherty, high jump.

Enumclaw second place: Brynne Stafford, 800 meters; Sawyer, 1,600 meters; Flaherty, 100-meter hurdles; 4×100 relay (Gowin, Melanie Martinez, Lauren Boger, Sutton Kelsey); 4×200 relay (Gowin, T. Stafford, DeMarco, Kelsey).

White River 85, Franklin Pierce 38

March 27 at Franklin Pierce

White River event winners: Charlee Sproed, 100 meters and long jump; Emma Tomlinson, 800 meters, 1,600 meters, 3,200 meters and high jump; Trista Turgeon, 100-meter hurdles; 4×200 relay (Turgeon, Sproed, Cheyenne Saetern, Taylor Simon); Mackenzie Cabrera, shot put and discus; Sophia Bush, javelin.

White River second place: Saetern, 100 meters; Bella Knauss, 200 meters and high jump; Sproed, 400 meters; Nativity Leddy, 1,600 meters and 3,200 meters; Paityn Kaydus, 100-meter hurdles; Turgeon, 300-meter hurdles; Bush, shot put.

BOYS TRACK & FIELD

Holdler Relays

April 1 at Zaepfel Stadium (Yakima)

White River girls 10th place

White River event winners: Michael Marlow, 3,200 meters (varsity race).

Mount Tahoma Track Festival

April 1 at Mount Tahoma H.S. (Tacoma)

Enumclaw boys 39th place

White River 67, Steilacoom 55, Fife 49

March 30 at Steilacoom

White River event winners: Lyle Dolojon, 100 meters; Cannon Ross, 800 meters; Michael Marlow, 1,600 meters and 3,200 meters; 4×100 relay (Dolojon, Tyce Donovan, Braden Eames, Kouri Lewis); Lewis, long jump; Brendon Holliday, triple jump.

White River second place: Donovan, 100 meters; Marlow, 400 meters; Drew Sprouse, 1,600 meters and 3,200 meters; Caleb Swensrud, 300-meter hurdles; Christian Chaussee, high jump.

Clover Park 83.67, Enumclaw 60.33

March 29 at Harry Lang Stadium

Enumclaw event winners: McCoy Brooks, 800 meters and 1,600 meters; Evan Cheney, 3,200 meters; Jeremy Dumler, 300-meter hurdles; 4×400 relay (Michael Poleski, Clifford Cummings, Bo Dods, Brooks); Garrison Shatswell, discus; Dean Paulson, pole vault.

Enumclaw second place: Poleski, 200 meters; Cummings, 400 meters; Cheney, 1,600 meters; Dumler, 110-meter hurdles; Tyler Merz, shot put; Paulson, javelin; Hank Menzie, pole vault.

Franklin Pierce 68, White River 63

March 27 at Franklin Pierce

White River event winners: Lyle Dolojon, 100 meters; Tyce Donovan, 200 meters; Michael Marlow, 800 meters, 1,600 meters and 3,200 meters; Brendon Holliday, 110-meter hurdles; Caleb Swensrud, 300-meter hurdles; 4×100 relay (Dolojon, Donovan, Braden Eames, Kouri Lewis); Christian Chaussee, high jump.

White River second place: Donovan, 100 meters; Cannon Ross, 800 meters; Swensrud, 110-meter hurdles; Lewis, long jump.

BOYS SOCCER

White River 3, Enumclaw 0

March 31 at Enumclaw Expo Center

White River goals at 56’, 64’, 66’.

White River record: 5-0-3 league and overall.

Enumclaw record: 2-5 league and overall.

Enumclaw 4, Orting 1

March 29 at Orting

Enumclaw goals: Landon Breidenbach 50’; Kyle Koehn (Breidenbach assist) 60’; Breidenbach 74’; Breidenbach 76’.

You Might Like