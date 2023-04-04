Sports Roundup | March 27 – April 1
Published 9:00 am Tuesday, April 4, 2023
BASEBALL
Enumclaw 10, Franklin Pierce 2
March 31 at Franklin Pierce
Enumclaw: 6-1-1-0-0-0-2 – 10
Franklin Pierce: 0-1-0-0-1-0-0 – 2
Enumclaw: Garret Chavis 2-3, 3B, 2 R, RBI; Cooper Markham 2 R, 2 RBI; Karson Holt 2B, R, RBI; Landon Brauer 2B, R, 2 RBI; Jeb English 2B, R; Noah Seabrands 3B, R; Casey Megargle RBI; Hunter Anderson R; Emmit Otero 2B, RBI; Davis Molen R.
Enumclaw pitching: Holt 6 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 5 K; Will Scharf 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K.
Enumclaw record: 5-0 league, 9-1 overall.
Enumclaw 11, White River 1
March 29 at White River
Enumclaw: 0-0-3-0-8 – 11-12-0
White River: 1-0-0-0-0 – 1-2-2
Enumclaw: Karson Holt 4-4, 3 2B, 2 R, 3 RBI; Noah Seabrands 1-3, 2B, 3 R, 2 RBI; Garrett Chavis 1-3, R, RBI; Cooper Markham, 2-3, R, RBI; Hunter Anderson 1-3, R, RBI; Landon Brauer 2-2, 2B, R, 2 RBI; Emmit Otero 1-3, 2 R.
White River: Jackson Rock 1-3, R; Titan Siebert 1-3, RBI.
Winning pitcher: Chavis (E) 5 IP, 2 H, 1 ER, 4 BB, 6 K.
Enumclaw record: 4-0 league, 7-1 overall.
White River record: 2-2 league, 2-3 overall.
Enumclaw 4, White River 1
March 28 at Enumclaw
White River: 0-0-0-0-0-0-1 – 1-0-3
Enumclaw: 0-0-1-0-3-0-x – 4-8-3
Enumclaw: Garrett Chavis 2-4, R, RBI; Karson Holt R, RBI; Cooper Markham RBI; Hunter Anderson R; Emmit Otero R.
White River: Zach Long R.
Winning pitcher: Markham (E) 5.2 IP, 0 H, 0 ER, 4 BB, 11 K.
FASTPITCH
Orting 10, Enumclaw 0
March 30 at Orting
Enumclaw record: 3-2 league, 3-3 overall.
Fife 8, White River 5
March 30 at Fife
White River: 2-2-0-0-0-1-0 – 5-6-3
Fife: 1-3-0-0-1-3-x – 8-16-3
White River: Abigail Akins 3-4, HR, 2 R, 2 RBI; Kennedy Selander 1-4, 2 R; Ella Lidstrom 1-3, R; Elliotte Kajita 1-4, 2 RBI.
White River record: 3-1 league and overall.
White River 12, Steilacoom 1
March 28 at Steilacoom
White River: 3-0-0-8-1 – 12-15-0
Steilacoom: 1-0-0-0-0 – 1-8-0
White River: Kennedy Selander 1-2, 2 R, RBI; Jaidyn March 2-4, R, 3 RBI; Ella Lidstrom 1-3, RBI; Brooklynn Brazier 1-3, 2 R; Lillie Tucker 2-3, 2B, 2 R; Abigail Akins 3-4, 2B, R, 2 RBI; Ally Green 2-2, 2B, R, RBI; Ellie Friis H, RBI; Addy Stone 2-4, 2B, 2 R, RBI.
Winning pitcher: Jadyn Olson 5 IP, 8 H, 1 ER, 3 BB, 2 K.
Fife 13, Enumclaw 4
March 28 at Boise Creek Sixplex
Fife: 3-3-0-2-0-4-1 – 13-15-1
Enumclaw: 0-1-1-0-0-1-1 – 4-6-4
Enumclaw: Madison Higginbotham 2-2, 2 3B, R, RBI; Taylor Schneider 1-3, R, RBI; Tatum Sauve RBI; Alyssa Neal RBI; Bella Aubrey 1-4, R.
Winning pitcher: Madison Walls (F).
Enumclaw 22, Washington 1
March 27 at Washington
Enumclaw: 2-6-5-1-8 – 22-14-0
Washington 0-1-0-0—0 – 1-5-5
Enumclaw: Emilie Crimmins 2-3, 2B, HR, 4 R, 3 RBI; Tatum Sauve 3-5, HR, 3 R, 4 RBI; Madison Higginbotham 1-4, 3B, 3 R, 3 RBI; Bella Aubrey 2-4, R, RBI; Alyssa Neal 1-3, 2 R, RBI; Dakota Rist 2-2, 3B, 3 R, RBI; Alyssa Harris 3-4, 2B, 2 R, 4 RBI.
Enumclaw pitching: Crimmins 4.2 IP, 5H, 1 ER, 1 BB, 8 K.
BOYS LACROSSE
Enumclaw 16, White River 4
March 30 at Enumclaw Expo Center
White River: Isiaiah Trimble 3 goals, 2 ground balls; Kellen Anderson 1 goal, 3 ground balls; Parker Huhtala 7 ground balls; Ray Palmer 1 assist, 5 ground balls.
Enumclaw: details not reported.
Enumclaw record: 1-0 league, 4-1 overall.
White River record: 0-2 league, 0-3 overall.
Enumclaw 13, Puyallup 7
March 28 at Enumclaw Expo Center
Enumclaw: Gunnar Trachte 4 goals, 2 assists; Kobe Kahne 3 goals, 2 assists; Wyatt Neu 2 goals, 6 ground balls; Kole Carnino 1 goal; Wylie Craighead 1 goal; Jack Popke 1 goal, 2 assists, 3 ground balls; Aidan Vorhees 1 goal.
GIRLS TENNIS
Enumclaw 5, White River 0
March 30 at Enumclaw
No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Ava Steffen (WR) 6-2, 6-1. No. 2 singles: Kate Tinney (E) def. Jazmine Becher (WR) 6-1, 6-0.
No. 1 doubles: Ashley Dickerson/Macy Furtwangler (E) def. Alexandra Dinger/Ella Klemhow (WR) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Bella Firnkoess/Josie Schampera (E) def. Amy Grasley/Emma Swenrud (WR) 6-0, 6-2. No. 3 doubles: Millie Poulin/Jasmine Dumontet (E) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 6-1, 6-1.
Enumclaw record: 7-0 league, 8-0 overall.
White River record: 2-5 league and overall.
Enumclaw 5, Clover Park 0
March 29 at Enumclaw
No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Sania Williams (CP) 6-4, 6-2. No. 2 singles: Kate Tinney (E) def. Saige Pulsipher (CP) 6-2, 6-1.
No. 1 doubles: Macy Furtwangler/Ashley Dickerson (E) def. Estrella Sanchez/Mayumi Remedios (CP) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Shyniece Peters/Kimberly Estrada (CP) 6-0, 6-1. No. 3 doubles: Jasmine Dumontet/Mille Poulin (E) def. Addison Pulsipher/Mya McKinney (CP) 6-1, 6-1
Fife 4, White River 1
March 29 at Jupiter Tennis Center
No. 1 singles: Megan Detrixhe (F) def. Jazmine Becher (WR) 6-2, 6-4. No. 2 singles: MacKenzie Woods (F) def. Ava Steffen (WR) 6-1, 6-3.
No. 1 doubles: Kaylee Mithun/Bella Kang (F) def. Alexandra Dinger/Ella Klemkow (WR) 6-1, 6-0. No. 2 doubles: Kali Ginnis/Kayla Carasa (F) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 6-1, 6-0. No. 3 doubles: Amy Grasley/Emma Swensrud (WR) def. Layla Lenoir/Alexis Wright (F) 6-2, 6-4.
Enumclaw 4, Washington 1
March 28 at Washington
No. 1 singles: Caitlin Triplett (E) def. Zamirah Cross (W) 6-1, 6-2. No. 2 singles: Jasmine Sharp (W) def. Lily VanHoof (E) 6-3, 7-5.
No. 1 doubles: Ashley Dickerson/Macy Furtwangler (E) def. Mayel Boces/Yahari Rendon (W) 6-0, 6-1. No. 2 doubles: Josie Schampera/Bella Firnkoess (E) def. Duong Nguyen/Veronica Martinez (W) 6-1, 6-0. No. 3 doubles: Mille Poulin/Jasmine Dumontet (E) def. GG Alcaran/Angelina Litzabarge (W) 6-0, 6-0.
White River 3, Clover Park 2
March 28 at Clover Park
No. 1 singles: Sania Williams (CP) def. Jazmine Becher (WR) 6-4, 6-1. No. 2 singles: Ava Steffen (WR) def. Saige Pulsipher (CP) 7-5, 6-3.
No. 1 doubles: Alexandra Dinger/Ella Klemkow (WR) def. Estrella Sanchez/Mayumi Remedios (CP) 3-6, 6-3, 7-5. No. 2 doubles: Shyniece Peters/Leslie Mendez (CP) def. Ella Stone/Adalyn Sykes (WR) 3-6, 7-6, 6-2. No. 3 doubles: Amy Grasley/Emma Swensrud (WR) def. Addison Pulsipher/Erika Bailey (CP) 6-1, 6-4.
Enumclaw 3, Foss 2
March 27 at Enumclaw
No. 1 singles: Luise Diebold (F) def. Caitlin Triplett (E) 6-2, 6-1. No. 2 singles: Chiara Costellani (F) def. Kate Tinney (E) 6-3, 6-2.
No. 1 doubles: Macy Furtwangler/Ashley Dickerson (E) def. Kate Tifilau/Natalie Stacy (F) 6-0, 6-0. No. 2 doubles: Bella Firnkoess/Josie Schampera (E) def. Sofia Corral/Martina Popovich (F) 6-0, 6-1. No. 3 doubles: Jasmine Dumontet/Millie Poulin (E) def. Saphyre Chuntaburly/Sophia Johnson (F) 6-2, 6-2.
GIRLS TRACK & FIELD
Holdler Relays
April 1 at Zaepfel Stadium (Yakima)
White River girls 10th place
White River event winners: Emma Tomlinson, 3,200 meters (varsity race); Trista Turgeon, 100-meter hurdles (freshman race).
Mount Tahoma Track Festival
April 1 at Mount Tahoma H.S. (Tacoma)
Enumclaw girls 28th place
Fife 94, White River 56, Steilacoom 38
March 30 at Steilacoom
White River event winners: Emma Tomlinson, 800 meters and 3,200 meters; Trista Turgeon, 100-meter hurdles and 300-meter hurdles.
White River second place: Charlee Sproed, 100 meters, 200 meters and triple jump; Kelcie Melcher, 1,600 meters; Soleil Bianchi, 3,200 meters; Taylor Simon, 100-meter hurdles; 4×100 relay (Sproed, Turgeon, Paityn Kaydus, Simon); Tomlinson, high jump.
Clover Park 99, Enumclaw 48
March 29 at Harry Lang Stadium
Enumclaw event winners: Neela Lantres, 400 meters; Lillian Haas, 800 meters and 1,600 meters; Ava Sawyer, 3,200 meters; 4×400 relay (Ashli Gowin, Taiya Stafford, Elise Zimmer, Natalie DeMarco); DeMarco, javelin; Saiya Flaherty, high jump.
Enumclaw second place: Brynne Stafford, 800 meters; Sawyer, 1,600 meters; Flaherty, 100-meter hurdles; 4×100 relay (Gowin, Melanie Martinez, Lauren Boger, Sutton Kelsey); 4×200 relay (Gowin, T. Stafford, DeMarco, Kelsey).
White River 85, Franklin Pierce 38
March 27 at Franklin Pierce
White River event winners: Charlee Sproed, 100 meters and long jump; Emma Tomlinson, 800 meters, 1,600 meters, 3,200 meters and high jump; Trista Turgeon, 100-meter hurdles; 4×200 relay (Turgeon, Sproed, Cheyenne Saetern, Taylor Simon); Mackenzie Cabrera, shot put and discus; Sophia Bush, javelin.
White River second place: Saetern, 100 meters; Bella Knauss, 200 meters and high jump; Sproed, 400 meters; Nativity Leddy, 1,600 meters and 3,200 meters; Paityn Kaydus, 100-meter hurdles; Turgeon, 300-meter hurdles; Bush, shot put.
BOYS TRACK & FIELD
Holdler Relays
April 1 at Zaepfel Stadium (Yakima)
White River girls 10th place
White River event winners: Michael Marlow, 3,200 meters (varsity race).
Mount Tahoma Track Festival
April 1 at Mount Tahoma H.S. (Tacoma)
Enumclaw boys 39th place
White River 67, Steilacoom 55, Fife 49
March 30 at Steilacoom
White River event winners: Lyle Dolojon, 100 meters; Cannon Ross, 800 meters; Michael Marlow, 1,600 meters and 3,200 meters; 4×100 relay (Dolojon, Tyce Donovan, Braden Eames, Kouri Lewis); Lewis, long jump; Brendon Holliday, triple jump.
White River second place: Donovan, 100 meters; Marlow, 400 meters; Drew Sprouse, 1,600 meters and 3,200 meters; Caleb Swensrud, 300-meter hurdles; Christian Chaussee, high jump.
Clover Park 83.67, Enumclaw 60.33
March 29 at Harry Lang Stadium
Enumclaw event winners: McCoy Brooks, 800 meters and 1,600 meters; Evan Cheney, 3,200 meters; Jeremy Dumler, 300-meter hurdles; 4×400 relay (Michael Poleski, Clifford Cummings, Bo Dods, Brooks); Garrison Shatswell, discus; Dean Paulson, pole vault.
Enumclaw second place: Poleski, 200 meters; Cummings, 400 meters; Cheney, 1,600 meters; Dumler, 110-meter hurdles; Tyler Merz, shot put; Paulson, javelin; Hank Menzie, pole vault.
Franklin Pierce 68, White River 63
March 27 at Franklin Pierce
White River event winners: Lyle Dolojon, 100 meters; Tyce Donovan, 200 meters; Michael Marlow, 800 meters, 1,600 meters and 3,200 meters; Brendon Holliday, 110-meter hurdles; Caleb Swensrud, 300-meter hurdles; 4×100 relay (Dolojon, Donovan, Braden Eames, Kouri Lewis); Christian Chaussee, high jump.
White River second place: Donovan, 100 meters; Cannon Ross, 800 meters; Swensrud, 110-meter hurdles; Lewis, long jump.
BOYS SOCCER
White River 3, Enumclaw 0
March 31 at Enumclaw Expo Center
White River goals at 56’, 64’, 66’.
White River record: 5-0-3 league and overall.
Enumclaw record: 2-5 league and overall.
Enumclaw 4, Orting 1
March 29 at Orting
Enumclaw goals: Landon Breidenbach 50’; Kyle Koehn (Breidenbach assist) 60’; Breidenbach 74’; Breidenbach 76’.